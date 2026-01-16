Villas de Irapuato pasará a un esquema de riego por agua tratada

Irapuato, Guanajuato.- Vilas de Irapuato y el club de gol dejarán de usar agua potable para regar sus instalaciones y pasará a un esquema de riego por agua tratada, así lo dio a conocer el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (JAPAMI) Roberto Castañeda Tejeda.

El funcionario señaló que a mediados de este año se estará inaugurando la primera parte de la línea morada, de agua de reúso, que se forma parte del proyecto de tratamiento de aguas impulsado por la alcaldesa Lorena Alfaro.

Esta primera línea morada abastecerá de agua a Villas de Irapuato, a varias industrias y al sector agrícola que corre desde la planta de tratamiento hasta Villas.

“Es un plan que implica el diagnóstico tanto para poder colocar agua en la industria, colocarla en áreas verdes o en el sector agrícola. Ese es el primera el plan que nos da una visión integral para ir priorizando y atendiendo la línea para poder dar el servicio.” Puntualizó Castañeda.

El director de Japami aseveró que es extraordinario que Villas de Irapuato deje de extraer el volumen y ahora se le va a proveer agua de reúso para regar sus áreas verdes, y añadió que es un tema ganar a ganar porque obviamente el precio por metro cúbico tiene un precio que es muy conveniente para para el campo.

“Entonces el club ya no va a extraer agua digamos potable sino agua de esta de esta nueva línea.”

Castañeda Tejada dijo que la importancia de este proyecto es la dejar de extraer eh agua del acuífero y cambio estar utilizando agua de reúso que proveniente de la planta de tratamiento.

El director de la dependencia mencionó que los trabajos de la línea morada ya han empezado justamente en los extremos de la obra, para que al final las afectaciones que darán sobre la mancha urbana sean menores, en especial sobre el camino que actualmente se usa para conectar Villas con Irapuato, iniciando en la colonia Vista Alegre, posteriormente San Francisco de la Charca y otras.

“Vamos a iniciar la obra justamente en los extremos para que sea hasta el final esa parte y no se cruce con la parte de del bulevar” concluyó el funcionario.