DIF Guanajuato entrega más de 25 millones de raciones alimentarias en 2025

Guanajuato, Gto.- Durante el 2025, el Programa de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF Estatal alcanzó una cobertura histórica al entregar más de 25 millones 282 mil 366 raciones alimentarias, como parte de la estrategia integral la Superliga de la Salud, enfocada en mejorar los hábitos alimenticios y la calidad de vida de las familias del estado.

El Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, informó que este esfuerzo permitió beneficiar a 202 mil 204 personas, gracias al trabajo coordinado de nutriólogos y promotores del DIF Estatal en conjunto con los 46 municipios del estado, quienes implementaron acciones para garantizar alimentos que cumplieran con los más altos estándares de calidad, higiene y valor nutricional.

Detalló que, a lo largo del año, se distribuyeron 9 millones 495 mil 956 raciones frías, 12 millones 1 mil 850 raciones calientes y 3 millones 784 mil 560 raciones mediante dotaciones de insumos alimentarios, a través de comedores comunitarios en beneficio del sector educativo, niñas, niños y estudiantes de escuelas públicas en diversas regiones del estado.

A este esfuerzo se sumó la entrega de 189 mil 580 paquetes alimentarios, dirigidos a personas de atención prioritaria, niñas y niños durante sus primeros mil días de vida, así como familias que enfrentaron situaciones de emergencia.

Estas acciones, destacó Borja Pimentel, se consolidaron bajo la visión del presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, quien ha impulsado una atención integral a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad, colocando la alimentación como un eje fundamental para una mejor calidad de vida.

El director general subrayó que la Superliga de la Salud no solo contempla la entrega de alimentos nutritivos e inocuos, sino que también promueve el desarrollo de hábitos saludables, mediante actividades de orientación y educación alimentaria, además de procesos permanentes de aseguramiento de la calidad en cada etapa del programa.

Como parte de este componente preventivo, durante 2025 se realizaron 2 mil 474 acciones de orientación y educación alimentaria, beneficiando a 20 mil 781 personas en los 46 municipios del estado, a través de charlas, talleres, foros y conferencias dirigidas a promotores, madres y padres voluntarios de comedores comunitarios.

Entre los temas abordados se encuentran el menú cíclico, las guías alimentarias saludables y sostenibles (Plato del Bien Comer), la lactancia materna, así como el fomento al consumo de verduras, frutas frescas y leguminosas.

“Estas acciones son reflejo del esfuerzo coordinado entre el Gobierno de la Gente, los 46 municipios y los comités comunitarios, quienes trabajan diariamente por mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, subrayó Borja Pimentel.

Con estas acciones, el Sistema DIF Estatal fortalece la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de las familias guanajuatenses, priorizando siempre a quienes más lo necesitan.