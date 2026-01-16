IEEG ajusta su presupuesto 2026 y aprueba tabuladores de personal

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó ajustes a su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, en cumplimiento con la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado. Para dicho año, el Instituto había solicitado un presupuesto de 819 millones 273 mil 369 pesos; no obstante, la asignación autorizada asciende a 812 millones 273 mil 369 pesos, lo que representa una diferencia de 7 millones de pesos.

Derivado de esta adecuación presupuestal, se avaló el ajuste de dos conceptos de gasto: el gasto ordinario, con una reducción de 6 millones 500 mil pesos, y el gasto estratégico, con un ajuste de 500 mil pesos. El IEEG informó que estas modificaciones no afectan la operatividad ni el funcionamiento de sus áreas, ya que se prioriza la eficiencia en el uso de los recursos públicos, bajo los principios de racionalidad y austeridad, garantizando el adecuado desarrollo de la función electoral.

En la misma sesión, el Consejo General aprobó los tabuladores mensuales de remuneraciones del personal permanente para el año 2026. En el caso de la Rama Administrativa, el tabulador contempla 30 puestos que integran 143 plazas, cifra que se mantiene sin cambios respecto al ejercicio 2025, e incluye percepciones ordinarias, deducciones estimadas y prestaciones fijas. Asimismo, se aprobó el tabulador correspondiente al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), estructurado en 10 puestos que conforman 55 plazas, con los mismos rubros de remuneración.

Finalmente, se aprobó el tabulador de remuneraciones del personal eventual del IEEG para 2026, el cual contempla 423 plazas. Estas contrataciones tienen como objetivo atender necesidades adicionales de servicios personales y fortalecer la eficiencia de la operación institucional. El Instituto explicó que el personal eventual será indispensable para la ejecución de los proyectos previstos en el presupuesto de egresos, particularmente ante el inicio del proceso electoral local ordinario 2026-2027, que arrancará en septiembre de 2026, en el cual se renovará el Congreso del Estado, los ayuntamientos y, por primera vez, se elegirán a personas juzgadoras y magistradas del Poder Judicial del Estado.