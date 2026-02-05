“Viene Tyler, the Creator” a la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- La Feria de las Fresas 2026 estará cargada con talento internacional y Tyler, the Creator podría hacer una parada en Irapuato durante su gira CHROMAKOTOPIA: THE WORD TOUR en México. Este año, la feria se llevará a cabo del 13 al 29 de marzo, coincidiendo con las fechas del rapero en el país, que podría arribar a Irapuato antes de que ésta concluya.

En 2024, la feria sorprendió a México con Imagine Dragons, por lo que estaría a la altura con Tyler en este 2026. Las presentaciones comenzarán el 24 de marzo en el Palacio de los Deportes y concluirán en la Arena Guadalajara el 29. Así, existe la posibilidad de que, en alguno de los huecos, el rapero cubra una noche el teatro del pueblo en Irapuato.

Actualmente es uno de los artistas más populares, lo que le ha valido ser headliner en Tecate Pa’l Norte 2026, junto a líderes musicales como Guns N’ Roses y The Killers. Además de que logró un sold out para su primera fecha en el Palacio de los Deportes.

Canciones como “See You Again” con Kali Uchis, “EARFQUAKE” y “Sugar on my tongue” son las favoritas del público e ideales para la ciudad de las fresas.