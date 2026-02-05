Ministeriales se enfrentan en Pénjamo; hay un muerto

Pénjamo, Guanajuato.- Agentes de la Fiscalía General y un grupo de hombres armados se enfrentaron durante un cateo en la comunidad La Rasca, de Pénjamo. De acuerdo con información oficial, la persecución por la carretera federal 1110 terminó con uno de los presuntos agresores sin vida.

Al parecer, las autoridades realizaban un operativo de investigación cuando fueron atacados por civiles, comenzando un combate que concluiría cerca de Laguna Larga de Cortés. Luego del abatimiento de un hombre, la Guardia Nacional, las FSPE y otros elementos de seguridad se movilizaron.

De acuerdo con los primeros reportes, no hubo bajas para los uniformados. Sin embargo, se desconoce si se detuvo a alguno de los implicados, ya que se informó que los avances de la intervención se conocerán una vez que el proceso legal lo permita.