La Arrolladora Banda El Limón sería el primer artista confirmado para la Feria de Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Aún sin anuncio oficial por parte de las autoridades municipales o del comité organizador, La Arrolladora Banda El Limón se perfila como el primer artista filtrado para la Feria de Irapuato 2026, luego de que la propia agrupación publicara la fecha en su calendario oficial de conciertos.

De acuerdo con la información difundida en sus canales oficiales, la reconocida banda de música regional mexicana tiene programada una presentación el 20 de marzo de 2026 en Irapuato, lo que ha generado expectativa entre los seguidores y asistentes habituales de la feria.

La imagen promocional, correspondiente a su gira “Aquí Hay Para Llevar Tour”, comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente fue relacionada con la Feria de las Fresas, uno de los eventos más importantes del estado y del Bajío. Hasta el momento, no se ha confirmado si el concierto formará parte del Teatro del Pueblo o de algún palenque, ni los detalles sobre costos o dinámica de acceso.

La filtración ha desatado comentarios positivos entre los irapuatenses, quienes esperan que el día de mañana se revele de manera oficial la cartelera artística completa de la Feria de Irapuato 2026, la cual cada año reúne a miles de visitantes locales y foráneos.

Por ahora, La Arrolladora Banda El Limón se convierte en el primer nombre fuerte que apunta a encabezar la edición 2026 del evento, marcando el inicio de la expectativa rumbo a una de las ferias más importantes de Guanajuato.