Víctor se convierte en el primer donador de órganos del año en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- Este lunes, Víctor Armando regaló esperanza y vida al convertirse en el primer donador de órganos de este año en el Hospital General de Celaya.

Derivado de un accidente Víctor de 21 años se convirtió en héroe para salvar otras vidas.

Gracias a la decisión de sus familiares, se lograron procurar un riñón para el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, un riñón más para el Hospital General de León, así como tejido muscular esquelético para diversos pacientes que tendrán una nueva esperanza de vida en el estado de Guanajuato.

Víctor que se desempeñaba como trabajador de la construcción en vida, ahora, con su donación, podrá continuar construyendo sueños en la vida de los receptores de los órganos.

La Secretaría de Salud reconoce la voluntad de los familiares del joven para hacer trascender la vida de Víctor.

Cabe mencionar que Guanajuato consolida su liderazgo nacional en donación y trasplante de órganos

Al cierre de 2025, el estado de Guanajuato registró resultados históricos en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, reafirmando su compromiso con la salud y la vida de miles de personas.

Alcanzó un récord de 139 donadores de órganos, superando la cifra de 127 donadores registrada en 2024. Gracias a esta actividad se lograron 420 órganos y tejidos procurados, reflejo del fortalecimiento del programa estatal y de la solidaridad de las familias guanajuatenses.

Del total de procuraciones realizadas en 2025, se obtuvieron 239 córneas, 115 riñones, 30 tejidos musculoesqueléticos, 25 hígados, 5 corazones y 2 pieles.

Estos esfuerzos permitieron la realización de 316 trasplantes, entre los que destacan 189 trasplantes renales (90 de donador vivo y 100 de donador fallecido), 124 trasplantes de córnea y un trasplante de hígado.