FIU 2026 llenará de arte el Centro Histórico de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal invita a las y los irapuatenses a disfrutar de las actividades del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) 2026, que se llevará a cabo del 28 al 31 de enero en distintos puntos del Centro Histórico de la ciudad.

Durante el FIU se contará con la participación de 177 artistas locales y provenientes de otros municipios y estados, quienes intervendrán diversos espacios públicos como la Rinconada Castañeda, los Andadores Sor Juana y Juárez, el Barrio de Santiaguito, las Plazas del Artista y Juan Álvarez, el Ágora del Hospitalito y la Plaza Principal.

Además, el festival incluirá presentaciones de compañías y colectivos como La Ciénega Teatro, Armadilla Animal, PNEUMUS Teatro, La Corte de los Bufones, Zaiko Circo, entre muchos otros, ofreciendo una programación diversa y para todo público.

El Festival de Intervenciones Urbanas 2026 se consolida con más artistas, más espacios y una propuesta cada vez más urbana, fortaleciendo la vida cultural y la apropiación del espacio público en la ciudad.

Para conocer los horarios, sedes y fechas de cada presentación, las y los interesados pueden consultar la página y redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).