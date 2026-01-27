FIU 2026 llenará de arte el Centro Histórico de Irapuato

El festival se realizará del 28 al 31 de enero con la participación de 177 artistas y actividades en diversos espacios públicos

Redacción Notus27 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal invita a las y los irapuatenses a disfrutar de las actividades del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) 2026, que se llevará a cabo del 28 al 31 de enero en distintos puntos del Centro Histórico de la ciudad.

Durante el FIU se contará con la participación de 177 artistas locales y provenientes de otros municipios y estados, quienes intervendrán diversos espacios públicos como la Rinconada Castañeda, los Andadores Sor Juana y Juárez, el Barrio de Santiaguito, las Plazas del Artista y Juan Álvarez, el Ágora del Hospitalito y la Plaza Principal.

Además, el festival incluirá presentaciones de compañías y colectivos como La Ciénega Teatro, Armadilla Animal, PNEUMUS Teatro, La Corte de los Bufones, Zaiko Circo, entre muchos otros, ofreciendo una programación diversa y para todo público.

El Festival de Intervenciones Urbanas 2026 se consolida con más artistas, más espacios y una propuesta cada vez más urbana, fortaleciendo la vida cultural y la apropiación del espacio público en la ciudad.

Para conocer los horarios, sedes y fechas de cada presentación, las y los interesados pueden consultar la página y redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).

Redacción Notus27 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información