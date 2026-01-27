Ritual de nuevos ministros costó 1.2 millones de pesos para “purificarlos”

México.- La Suprema Corte de Justicia, destinó más de un millón de pesos a rituales de Quetzalcóatl y ceremonias de purificación para ministros entrantes, todo ello tras la toma de protesta en el Zócalo de la CDMX. Los nuevos ministros, han estado involucrados en la compra de camionetas de lujo blindadas y togas “de diseñador”.

La llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Dirección General de Recursos Materiales, ordenó pagos a cinco proveedores por distintos conceptos, entre ellos: renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de impresión y papelería, catering y montaje de un templete, aunque a las personas de origen indígena que participaron en los rituales al parecer no se les dio nada.

El acto se realizó tras la toma de protesta en el Zócalo de la CDMX y contó con participación de pueblos originarios y con ello se suman los gastos por 20 mil pesos de cada toga que se mandaron hacer los ministros y la adquisición de camionetas blindadas.

La ceremonia de purificación a la SCJN estuvo a cargo de representantes de diversos pueblos originarios, entre ellos: Teresa de Jesús Ríos García, médica tradicional del pueblo mazateco, Oaxaca.

Ernestina Ortiz Peña, autoridad tradicional otomí de Santiago Tilapa, Tianguistengo, Estado de México; María de Lourdes Jiménez Liera, expresidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Mixteca Alta de Oaxaca.

Yolanda Bautista Hernández, médica tradicional del pueblo zapoteca, Mario de Jesús, caracolero del pueblo mazahua y activista y Ramón González Carrillo, representante del pueblo wixárika

Para el ritual de Quetzalcóatl, ascendió a un millón 254 mil 121 peso

Consorcio Audiovisal, S.A. de C.V.: servicio de audio (micrófonos inalámbricos, ambientales y de diadema), por 260 mil 584 pesos

Consorcio Industrial ALO-MAR, S.A. de C.V.: renta de baños portátiles tipo VIP y lavamanos, por 254 mil 029 pesos

Gourmet Tisant, S.A. de C.V.: servicios de coffee break, bocadillos, ensaladas y box lunch, por 249 mil 400 pesos

Grupo Vinnicom, S.A. de C.V.: instalación de escenario, impresión de viniles y bastidor de madera, por 247 mil 877 pesos

Losemex Tent, S.A. de C.V.: renta de pabellón de aluminio, templete principal y colocación de “charol color blanco” en la tarima, por 242 mil 230 pesos