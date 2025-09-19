Víbora de cascabel muerde a niña en Silao

Silao, Guanajuato.- Una niña de tres años de edad fue mordida por una víbora de cascabel en el municipio de Silao, así lo informó el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González.

En la carretera Silao–San Felipe, una madre desesperada cargaba en sus brazos a su pequeña hija de nombre Dana Aide de tan solo 3 años, quien resultó mordida por una víbora de cascabel.

Al caminar por la carretera en busca de ayuda, en ese instante, encontró a una patrulla de la Policía Estatal de Caminos, quienes sin dudarlo la escoltaron de inmediato hasta el Hospital de Silao para que recibiera la atención médica que podía salvarle la vida.

La pequeña Dana fue ingresada de urgencia al hospital, hasta el momento el estado de salud de la niña se reporte como reservado.