Panistas “acusan” al gobierno “oficialista” de meterse en proceso interno

Irapuato, Guanajuato.- El diputado federal y locales, Diego Barroso, Víctor Zanella y Susana Bermúdez respectivamente, entre ellos también a ex alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, denunciaron que presuntamente el gobierno “oficialista” ha despedido a panistas y obstaculizado el proceso interno del PAN para elegir a la nueva dirigencia municipal y consejeros estatales y nacional.

“El valiente vive, hasta que el cobarde quiere, no nos van amedrentar; les pedimos a las autoridades del municipio que saquen las manos de este proceso interno del PAN”, dijo Diego Barroso.

A través de la página del ex alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y otros perfiles, fue puesto un video en el que aparecen diversos militantes del Partido Acción Nacional, señalando que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales en el Comité Directivo Estatal.

Bertha Muñoz candidata a la dirigencia municipal, fue la que habló sobre la queja, al igual Daniel Panales, expresó que tienen evidencias en audios y videos, en los que supuestamente fueron despedidos algunos funcionarios de la administración de Lorena Alfaro por apoyarlos.

“Ya corrieron a un panista y ha otros más los han amenazado con correrlos por pensar distinto a la planilla oficialista”, dijo Daniel Panales y a la vez Cecilia Vázquez, ex presidenta del DIf, dijo “rechazamos que funcionarios de las áreas de desarrollo social, desarrollo rural, el Dif, fiscalización y otras dependencias coaccionen nuestro voto”.