Detienen en Acámbaro a presunto generador de violencia

Acámbaro, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, en equipo con la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a un hombre presunto generador de violencia con diversos objetos ilícitos.

El operativo interinstitucional realizado en la comunidad San Mateo Tócuaro, fue detenido Luis Fernando “N”, de 37 años.

Durante un patrullaje de prevención en la zona cerril, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detectaron a un sujeto que circulaba en una motocicleta sin placas, mismo que, al notar la presencia policial, intentó huir.

El vehículo fue asegurado con 455 dosis de marihuana, 20 cartuchos de diferentes calibres, un arma larga Colt AR-15 color negro, una motocicleta Yamaha sin reporte de robo, así como un cargador metálico para arma larga. Además, dentro de los objetos se encontró una cartuchera y una libreta.

El detenido, junto con el arma, la droga, los cartuchos, los objetos y la motocicleta, fue puesto a disposición de la autoridad.