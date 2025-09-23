Vías del tren de carga van a salir de Irapuato

La alcaldesa Lorena Alfaro García, dentro de su informe de gobierno, informó que existe el plan que las vías de carga se alineen con el plan federal

Esaú González Follow on X 23 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El gobierno municipal de Irapuato, anunció que dentro del plan ferroviario existe el plan de que queden fuera las vías del tren de la ciudad y se alineen con el proyecto ferroviario federal.

La alcaldesa Lorena Alfaro García, dentro de su informe de gobierno, dio a conocer que a la par del plan ferroviario que comenzó el gobierno federal con un tren de pasajeros que estaría pasando por Irapuato, Salamanca, León, Querétaro, también se pretende sacar las vías existentes de la zona urbana.

El plan incluye que las vías se vayan por la carretera federal 43 que va Irapuato a Silao y a la par a Guadalajara.

