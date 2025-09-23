Diputados “berrinchudos” Diego Barroso, Víctor Zanella y Susana Bermúdez

Por El Columpio.

Irapuato, Guanajuato.- Los “berrinches” de los diputados panistas Diego Barroso, Víctor Zanella y Susana Bermúdez especialmente, quedaron demostrados en el informe de la alcaldesa Lorena Alfaro, “mezclando” temas de partido con eventos de la gente al no asistir.

Después de que el domingo se llevó a cabo la elección del nuevo comité municipal del PAN y la selección de aspirantes al consejo estatal y nacional, donde los diputados auspiciados por el ex alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez evidenciaron su malestar, pero a gritos, amenazas y poco tacto, al parecer quedó un rompimiento no con Lorena Alfaro, sino con la propia ciudadanía.

La falta de oficio político, fue demostrado en un evento oficial de Irapuato que no es de Lorena Alfaro o del PAN, sino un informe ciudadano, en fin.