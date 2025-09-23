Irapuato tendrá nuevo Parque Lineal desde puente a Villas hasta la Deportiva Norte

La alcaldesa Lorena Alfaro García dio a conocer que existe un plan de al menos 200 parques en Irapuato que formarían un plan "verde"

Redacción Notus23 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato va a contar con un nuevo parque lineal en los linderos del río Silao que iría desde el puente de Villas de Irapuato hasta la deportiva norte, en una primera etapa.

La alcaldesa Lorena Alfaro García dio a conocer que existe un plan de al menos 200 parques en Irapuato que formarían un plan “verde” en un proyecto de largo aliento.

Aunque dijo que durante su administración uno de los parques que si se van a realizar, está el parque lineal que va atravesar desde el Parque Ecológico de Irapuato PEI, hasta la deportiva norte, lo que vendría a tener un nuevo espacio que estaría cambiando la imagen.

La presidenta municipal dijo que en breve estarían comenzando las obras, posterior al plan maestro que se encuentra en elaboración para tener un parque amplio.

