Verónica Alfaro presidenta del PAN en San José de Iturbide

Redacción Notus21 septiembre, 2025

San José de Iturbide, Guanajuato.- En San José de Iturbide el CDM del PAN tiene como nueva presidenta a Verónica Alfaro Trejo y Víctor Basaldúa como Secretario General, respectivamente.

La única planilla registrada para dirigir al Comité Municipal estuvo encabezada por Verónica Alfaro Trejo, como presidenta, y Víctor Metodio Basaldúa Vázquez, como secretario general, quienes fueron reafirmados como los nuevos dirigentes.

Al igual quedó como aspirante a consejero estatal, José Miguel Fuentes Serrato y la candidata a consejera nacional Karina Padilla, de Salamanca, que además fungió como delegada del Comité Directivo Estatal.

Dentro de la nueva dirigencia también quedaron los panistas: Cecilia Alfaro Trejo, Carlos Fernando González Pérez, Juan Apolinar Huerta Gutiérrez, Sergio Medina Amaya, Agustina Arvizu Osornio, Lázaro Olvera González, Verónica Arvizu Valencia y Graciela Godínez Huichapan.

