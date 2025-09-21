Goyo Mendoza agradeció la militancia de San Miguel de Allende, en lugar de Pénjamo

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El ex alcalde de Pénjamo Gregorio Mendoza Flores, agradeció la militancia de San Miguel de Allende por “el apoyo y respaldo para ser su representante en la Asamblea Estatal rumbo al #ConsejoEstatal del #PANGto”.

“Agradecido con la militancia de #SanMiguelDeAllende por el apoyo y respaldo para ser su representante en la Asamblea Estatal rumbo al #ConsejoEstatal del #PANGto, con el compromiso y la convicción de aportar para la construcción de un mejor Partido y Estado de #Guanajuato”, escribió “Goyo”.

Hay que señalar que después de que Gregorio Mendoza perdió la elección para reelegirse como alcalde, fue evidenciado por el gobierno morenista de dejar sin un peso las arcas municipales, aunado a que existen varias auditorias y pese a ello, fue contratado como subsecretario de operación para el Desarrollo Humano, dentro de Secretaría de Desarrollo Humano.

Además de que para elección de la planilla a la dirigencia municipal del PAN en Pénjamo, presuntamente, ha sido uno de los responsables de fracturar a los panistas y querer seguir manteniendo poder político en el municipio.