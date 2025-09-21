Jovita García, nueva dirigente del PAN en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- La planilla encabezada por Jovita García Cisneros será la encargada de dirigir los destinos del PAN en Cuerámaro, rumbo a las elecciones del 2027.

Junto con la presidenta Jovita García la acompañarán en la responsabilidad Cristóbal Pantoja Granados quien fungirá como el secretario partidista además de Susana Alejandra Rico, Miguel Salvador Bueno Macías, María Guadalupe Ayala Negrete, Gonzalo Linares Pacheco, Verónica Castillo Pérez, Aurelio Saucedo Rodríguez, Cristina Rodríguez Cervantes, Arnoldo Magdaleo.

Así mismo, Francisco Javier Pantoja Granados e Irma Saldívar Gómez, serán los “aspirantes” a representar al panismo cueramarenses como delegados estatales, ante el consejo blanquiazul.

Cabe señalar que esta fue la única planilla que se registró ante el Comité Estatal, y con está nueva directiva municipal los panistas del municipio buscarán regresar a la presidencia municipal en las próximas elecciones del 2027.