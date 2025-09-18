Veracruz, Reino Unido y Colombia llegan a Irapuato en el Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del municipio de Irapuato presentaron la cartelera cultural y eventos que se llevarán a cabo durante el mes de octubre, teniendo de manera especial algunos espectáculos del 53 Festival Internacional Cervantino.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Creación presentó la cartelera teniendo como primer espacio, la celebración del noveno aniversario del Teatro de la Ciudad, en donde se llevarán a cabo más de 10 actividades entre ellas la cantante Conchita Julián y el espectáculo Perfume de Gardenias con elenco de lujo.

Cómo segundo espacio, Cano señaló la presencia del FIC en 28 lugares diferentes a lo largo de la ciudad, destacando a artistas de Veracruz, Reino Unido, Colombia, además de talento irapuatense.

Cómo tercer espacio, la directora del DIF municipal presentó El festival de las culturas en el andador Sor Juana Inés de la Cruz el día 12 de octubre.

Por su parte, Carlos Serna presentó el Festival Romería Española que tiene sus orígenes en los refugiados españoles que llegaron a Irapuato exiliados por la Guerra Civil española, con esta 37 edición los organizadores buscan ampliar los alcances llevando este festival a más personas.

Dentro de las personalidades que asistieron a esta presentación de la cartelera cultural se encontraba en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro, la presidenta del Sistema DIF Valeria Alfaro, Víctor Marín subsecretario de desarrollo comunitario y protección patrimonial de la Secretaría de Cultura del estado, además de Liliana Torrero directora del DIF municipal además de la anfitriona Gloria Cano, además de artistas y creadores.