Encuentran restos humanos en la Sierra de Santa Rosa

Guanajuato, Guanajuato.- Vecinos de la comunidad de Tres Caminos, zona cerril de la Sierra de Santa Rosa, cercana al rancho “El Milagrito”, vieron que un grupo de animales comían algo. Al acercarse a ver de qué se trataba, notaron que eran extremidades humanas en estado de descomposición.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, Samuel Ugalde García, quien destacó que la Fiscalía General del Estado investiga el hecho.

La policía municipal atendió un reporte ciudadano y el lugar se aseguró para que la Fiscalía del estado comenzara las investigaciones.

El hecho ocurrió en la noche del martes y de acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre localizado a la intemperie, de aproximadamente unos 25 a 30 años de edad. No estaba enterrado. Por el estado del cuerpo se deduce que la fauna local lo empezaba a devorar. Será la Fiscalía la que determine la causa de la muerte de la persona aún no identificada.

Balearon a “El chelys”

También este martes ocurrió un ataque armado en el interior de un negocio. Un hombre conocido como “Chelys” resultó herido con bala, pero sus lesiones no fueron graves. Se le trasladó a un hospital y fue dado de alta el mismo día.