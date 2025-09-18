El CAM: respuesta para la atención de los irapuatenses

El Centro de Atención Municipal concentra más de 120 trámites en un solo lugar y trabaja en coordinación con el Centro 072

Redacción Notus18 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Durante el primer año de la administración de la presidenta municipal Lorena Alfaro García se inauguró el Centro de Atención Municipal (CAM), espacio que concentra más de 120 trámites en un solo lugar.

El CAM opera con Expediente Único Ciudadano y sistema de gestión de filas, lo que permite reducir traslados y costos para la ciudadanía. En el sitio participan 11 dependencias municipales y se coordinan 10 más.

De acuerdo con datos oficiales, el CAM trabaja en conjunto con el Centro 072, lo que ha generado una reducción de 35% en el tiempo promedio de respuesta y un aumento de 28% en la resolución de reportes.

Actualmente, Irapuato es el único municipio de Guanajuato que cuenta con un centro de este tipo.

