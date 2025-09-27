Vendedor de botanas sufre asalto y pide apoyo para salir adelante

Irapuato, Guanajuato.- En una publicación difundida en redes sociales, Israel Aguilar relató el difícil momento que atraviesa luego de haber sido asaltado y golpeado en días recientes, justo cuando planeaba cerrar su etapa como vendedor de botanas.

Durante el ataque le robaron mercancía, su teléfono celular y el dinero que tenía destinado a compromisos financieros, además de que tuvo que asumir gastos médicos derivados de las lesiones sufridas.

El afectado señaló que, además de este incidente, personas en las que confiaba lo defraudaron con fuertes cantidades de dinero, lo que agravó su situación económica y emocional.

“Sin embargo, los compromisos no paran ¡y yo tampoco!”, expresó Aguilar, quien anunció que este fin de semana saldrá a vender lo que le queda de botanas, invitando a la ciudadanía a apoyarlo. “No solo ayudas a cerrar este ciclo, también me das un empujón para levantarme”, añadió.

El joven también recordó que continúa activo como agente de ahorro y seguros, convencido de que incluso en los peores días es posible seguir construyendo algo mejor.