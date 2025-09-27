DIF lleva a adultos mayores a zoológico Irapuato

20 abuelitos disfrutaron de un día de esparcimiento y contacto con la naturaleza

Redacción Notus27 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato, a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia, organizó el evento “Encuentro con la naturaleza: visita al zoológico”, en el que 20 adultos mayores bajo resguardo de la institución tuvieron la oportunidad de disfrutar un día de esparcimiento, contacto con la naturaleza y convivencia.

La salida recreativa fue mucho más que un simple recorrido: representó un espacio de libertad y alegría en el que las y los adultos mayores pudieron recordar, sonreír y compartir.

El entorno del zoológico permitió que cada paso entre senderos, aves, reptiles y mamíferos se convirtiera en un momento de conexión con la vida, promoviendo la memoria, la integración social y la salud emocional.

Durante esta visita, las y los participantes disfrutaron de un almuerzo en una zona de sombra, acompañado de convivencia y charlas que reforzaron los lazos entre compañeros y personal del DIF. Posteriormente, realizaron un recorrido con pausas frecuentes, lo que les permitió caminar con tranquilidad y observar de cerca la diversidad de especies.

