Gobierno de Cuerámaro convoca a denunciar a ladrón expuesto en redes

Las víctimas tienen un plazo menor a 36 horas para presentarse ante el Ministerio y denunciar al hombre identificado como Jacobo N.

Redacción Notus27 septiembre, 2025

Cuerámaro, Guanajuato.- El gobierno de Cuerámaro exhorta a la población a identificar y presentar denuncia contra un presunto delincuente acusado en redes sociales por robo. El hombre se encuentra en el área de barandilla y las autoridades esperan que los afectados acudan en un plazo menor a 36 horas.

Jacobo N. fue capturado en la colonia Camino Real mientras elementos de seguridad pública realizaban su patrullaje de rutina.  Al parecer, es ubicado por atemorizar a la ciudadanía y quitarles sus objetos personales.

Las víctimas tienen menos de un día para acudir al Ministerio Público y realizar una denuncia formal, de lo contrario, Jacobo no podrá ser sancionado o vinculado a proceso. El ayuntamiento también recordó a los cueramarénses que las redes sociales no son el medio idóneo para exponer dichas situaciones.

