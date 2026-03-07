Vehículo vuelca y cae a canal de Coria en zona de Central de Abastos Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un vehículo volcó y terminó dentro del Canal de Coria, a la altura de la calle Hidra, en la zona cercana a la Central de Abastos de Irapuato, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia la mañana del sábado en Irapuato.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Irapuato, Bomberos de Irapuato, quienes verificaron la situación y brindaron atención en la zona.

Al arribar, los rescatistas confirmaron que el automóvil se encontraba volcado dentro del canal; sin embargo, las dos personas que viajaban en la unidad lograron salir por sus propios medios minutos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, por lo que no fue necesario realizar maniobras de rescate acuático.

De acuerdo con testigos, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que terminara dentro del cuerpo de agua. Personas que se encontraban cerca acudieron al sitio para apoyar a los ocupantes y ayudarlos a salir del vehículo.

Posteriormente, personal de emergencia realizó la evaluación del área para descartar riesgos adicionales, mientras que con apoyo de una grúa se llevaron a cabo las maniobras necesarias para extraer la unidad, la cual quedó parcialmente sumergida.