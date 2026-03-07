Condenan a pareja extorsionadora en León; pagarán más de medio mdp

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de SERGIO EDUARDO “N” y DIANA IVONNE “N”, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de extorsión agravada, cometido en la ciudad de León.

Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan a octubre de 2023, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas y exigencias de pago por parte de los ahora sentenciados. De acuerdo con las indagatorias, DIANA IVONNE “N” contactó inicialmente al ofendido bajo el pretexto de ayudarlo a gestionar un crédito, con lo cual obtuvo acceso a información personal y patrimonial.

A partir de ese momento, ambos responsables iniciaron una serie de presiones dirigidas a obtener diversas sumas de dinero, acompañadas de amenazas y advertencias de posibles represalias en caso de no cumplir con sus exigencias. Para reforzar la intimidación, los implicados se ostentaron como integrantes de un grupo criminal.

Las conductas de extorsión se prolongaron durante 2024 y parte de 2025, periodo en el que la víctima fue obligada a realizar múltiples depósitos bancarios derivados de las amenazas recibidas, sumando más de medio millón de pesos.

La Unidad Especializada en Combate a la Extorsión reunió los elementos de prueba necesarios para judicializar el caso y llevar a los imputados ante la autoridad judicial.

Durante el desarrollo del proceso penal, los acusados aceptaron su responsabilidad en los hechos, lo que permitió que el asunto se resolviera a través de un procedimiento abreviado.

Como parte de la resolución judicial, además de la pena impuesta, los sentenciados deberán cumplir con la reparación integral del daño a favor de la víctima, lo que se traduce en el pago de la cantidad de dinero que habían obtenido motivo de la extorsión, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.