Salamanca; hallan cuerpo calcinado en cajuela de vehículo

El vehículo había sido incendiado en la carretera Salamanca-Juventino Rosas y al apagar el fuego, autoridades encontraron el cadáver

Redacción Notus7 marzo, 2026

Salamanca, Guanajuato.- El cuerpo calcinado de una persona fue hallado en la cajuela de un vehículo que había sido incendiado en la carretera Salamanca-Juventino Rosas, a la altura de la comunidad San Felipe de Jesús.  

El reporte del vehículo en llamas fue atendido por elementos de emergencia que sofocaron el fuego y tras una revisión, encontraron a una persona dentro de la cajuela. Después del acordonamiento del área, la Fiscalía del Estado y el SEMEFO acudieron para iniciar la carpeta de investigación y realizar el levantamiento del cuerpo. 

La Fiscalía no ha podido determinar la identidad de la presunta víctima, así como tampoco se conoce el móvil de los hechos, sin embargo, aún continúan las diligencias para esclarecer el caso. 

Redacción Notus7 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información