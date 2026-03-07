Salamanca; hallan cuerpo calcinado en cajuela de vehículo

Salamanca, Guanajuato.- El cuerpo calcinado de una persona fue hallado en la cajuela de un vehículo que había sido incendiado en la carretera Salamanca-Juventino Rosas, a la altura de la comunidad San Felipe de Jesús.

El reporte del vehículo en llamas fue atendido por elementos de emergencia que sofocaron el fuego y tras una revisión, encontraron a una persona dentro de la cajuela. Después del acordonamiento del área, la Fiscalía del Estado y el SEMEFO acudieron para iniciar la carpeta de investigación y realizar el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía no ha podido determinar la identidad de la presunta víctima, así como tampoco se conoce el móvil de los hechos, sin embargo, aún continúan las diligencias para esclarecer el caso.