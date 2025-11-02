Van 10 alcaldes asesinados en México

México.- En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum ya son 10 los alcaldes que han sido asesinados. El último en la lista es Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que había pedido ayuda del gobierno federal para abatir la inseguridad que se vive en su municipio.
Con la muerte de Carlos Manzo, la lista de presidentes municipales ya es de 10, esto en menos de dos años desde que asumió el poder el gobierno federal, entre ellos 9 son hombres y una alcaldesa de Cotija Michoacán, siendo junto con Guerrero los estados con el más alto índice de este tipo de acontecimientos.
Lista de alcaldes asesinados 2025:
- Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero) – 6 oct 2024
- Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) – 15 oct 2024
- Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) – 15 dic 2024
- Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) – 15 may 2025
- Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) – 2 jun 2025
- Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) – 3 jun 2025
- Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) – 5 jun 2025
- Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero) – 21 jun 2025
- Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) – 20 oct 2025
- Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) – 1 nov 2025