Van 10 alcaldes asesinados en México

México.- En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum ya son 10 los alcaldes que han sido asesinados. El último en la lista es Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que había pedido ayuda del gobierno federal para abatir la inseguridad que se vive en su municipio.

Con la muerte de Carlos Manzo, la lista de presidentes municipales ya es de 10, esto en menos de dos años desde que asumió el poder el gobierno federal, entre ellos 9 son hombres y una alcaldesa de Cotija Michoacán, siendo junto con Guerrero los estados con el más alto índice de este tipo de acontecimientos.

Lista de alcaldes asesinados 2025: