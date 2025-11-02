Asesinan al alcalde de Uruapán: Federación “lo abandonó”

Uruapan, Mich., Carlos Manzo, el polémico presidente municipal de esta localidad, caracterizado por enfrentar al crimen organizado, falleció tras ser atacado a balazos en la plaza principal durante el Festival de las Velas, como parte del Día de Muertos.

El alcalde independiente, que había sido severo crítico al gobierno federal, cuando fue atacado por dos hombres. El que le disparó fue abatido por sus escoltas. En la agresión también resultó herido el regidor Víctor “Saladitas” y otro de los custodios del funcionario.

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas frente al templo de La Inmaculada, donde cientos de asistentes esperaban el encendido de velas, el espectáculo cultural y demás actividades programadas. Manzo se tomaba fotos con niños cuando sin previo aviso recibió una ráfaga de disparos, lo que provocó pánico entre niños, familias y visitantes.

En la confusión, elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y abatieron a uno de los atacantes. El cuerpo quedó tendido entre las velas que segundos antes formaban parte de la escenografía del festival.

La zona fue inmediatamente tomada por fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, quienes montaron un amplio cerco en torno a la plaza para resguardar a los asistentes y buscar a otros posibles responsables del atentado.

El estado de salud de Manzo fue reportado como grave, al igual que el del regidor “Saladitas”. Al alcalde le aplicaron técnicas de reanimación antes de ser traslado en una ambulancia a recibir atención médica, aunque minutos más tarde, fue dado como muerto.

Carlos Manzo había recibido amenazas tras la detención en el municipio de un líder del crimen organizado y solicitó ayuda a la federación, pero su llamado no fue atendido.