Récord de participación en la carrera nocturna “Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos” en Irapuato

Irapuato Guanajuato.- La carrera nocturna “Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos”, organizada por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud de Irapuato (Comudaj), se llevó a cabo con gran éxito como parte del festival Reviviendo Tradiciones, reuniendo a un número récord de participantes que llenaron de energía, color y espíritu deportivo las calles del Centro Histórico.

Janet Estrada Ponce, directora de la Comudaj, destacó que este año aumentó significativamente la participación ciudadana, con más personas y familias que se sumaron a disfrutar de esta actividad que combina el deporte con las tradiciones del Día de Muertos.

“Estamos muy contentos. En la edición 2024 participaron aproximadamente 600 corredores. En esta ocasión nos propusimos un reto importante: llegar a 1,200 participantes, y la respuesta fue excelente. Hicimos carreras más accesibles y nuestra presidenta, Lorena Alfaro, lo hizo posible”, señaló.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, subrayó que con este tipo de acciones se promueven entornos saludables y de paz, una de las prioridades del Gobierno Municipal.

“Quiero agradecer, a nombre de la presidenta municipal Lorena Alfaro, a todas y todos los que participaron en esta carrera Lazos Eternos, que nos hace vivir nuestras tradiciones a flor de piel y recordar con cariño a quienes se nos adelantaron, pero que siempre llevamos en el corazón”, expresó.

La competencia inició en punto de las 7:00 de la noche, con salida y meta en el andador Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Presidencia Municipal. Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en las distancias de 1, 5 y 7 kilómetros, caminando, trotando o corriendo en un ambiente familiar y seguro.

Durante el recorrido, las y los participantes disfrutaron de música, iluminación especial y decoraciones alusivas al Día de Muertos. Además, muchos de ellos acudieron caracterizados, dando un toque festivo y colorido a la jornada. Se premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría, así como a los mejores disfraces.

La ruta incluyó las calles Revolución, Ramón Corona, Manuel Doblado, bulevar Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas, Guerrero y Juárez, para finalmente regresar al punto de partida, donde las y los corredores recibieron su medalla conmemorativa.

Con actividades como esta, el Gobierno Municipal de Irapuato reafirma su compromiso con el eje de trabajo “Tu Irapuato”, parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, que promueven espacios de convivencia, deporte y recreación para todas y todos.