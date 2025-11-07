“Vamos a m@tar a la maestra de historia y de contabilidad…”: Adolescente de 13 años amenaza y convoca a ataque en secundaria de Michoacán

La FGE investiga a un alumno de la Secundaria Técnica No. 12 por difundir un video en WhatsApp donde amenazar a maestras y maestros de la secundaria

Redacción Notus7 noviembre, 2025

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- “Vamos a m@tar a la maestra de historia y contabilidad…” Un estudiante de 13 años provocó preocupación en la comunidad educativa luego de difundir un video en redes sociales donde lanza amenazas contra dos de sus maestras y llama a sus compañeros a sumarse a un presunto ataque.

El material, compartido a través de sus historias de WhatsApp, muestra al adolescente emitiendo expresiones explícitas hacia una docente de Historia y otra de Contabilidad.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que un agente del Ministerio Público especializado en adolescentes, adscrito a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del video y determinar si existe la comisión de algún delito.

La dependencia señaló que se continúa con la recopilación de información para definir la posible existencia de conductas punibles conforme a derecho.

 

