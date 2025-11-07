Irapuato impulsa el talento juvenil con el encuentro de robótica IRABOT 2025

Irapuato Guanajuato.- Para impulsar la educación y motivar a jóvenes talentos, la Dirección General de Educación llevó a cabo el encuentro de robótica “IRABOT: Mentes que construyen el Futuro”, una iniciativa dirigida a estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y superior del municipio de Irapuato.

El evento acercó a las y los jóvenes al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de conferencias inspiradoras, talleres interactivos y demostraciones en vivo, que promueven la curiosidad, el aprendizaje significativo y el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, señaló que IRABOT es un evento pensado para las y los jóvenes, porque es importante que vean todas las puertas que pueden abrirse si se preparan, si estudian y si se atreven a aprender algo nuevo.

“Aquí en Irapuato hay grandes talentos en robótica y hay mucho que aprender de una escuela y otra, de las secundarias, de las primarias, de las preparatorias y las universidades para compartir todo este conocimiento y de eso se trata este encuentro”, opinó.

Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, señaló que la robótica se ha consolidado como una herramienta clave para generar soluciones innovadoras en sectores estratégicos como la salud, la agricultura, la logística y la seguridad, por eso es importante que se motive a los estudiantes y que se les ayude a potenciar sus talentos.

“Este es un evento que celebra el talento, la curiosidad, la creatividad de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes irapuatenses. Queremos acercarlos a la tecnología y la innovación”, manifestó.

El encuentro se realiza en el marco del Programa Estratégico 31 “Alianzas Académicas, el Gobierno y Tu Familia con alianza educativa”, que busca fomentar la innovación científica y tecnológica, así como impulsar el pensamiento crítico y la creatividad de niñas, niños y jóvenes irapuatenses.

GALERÍA