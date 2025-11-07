Aumentan accidentes fatales por irresponsabilidad de motociclistas en el estado

Celaya, Guanajuato.- Uso irresponsable de la motocicleta, falta de casco e irrespeto a las normas de tránsito y la contaminación son temas que deben ser abordados por las reformas legales que buscan regular el uso de esos vehículos.

Los anteriores fueron los principales asuntos abordados en el tercer Foro de Consulta “Fortalecimiento y Seguridad en el uso de las motocicletas”, que el Congreso del Estado realiza como parte del análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que tiene como finalidad ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, mediante el uso adecuado de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos indispensables y la prohibición del uso de motocicletas para la prestación de servicios de transporte sin ruta fija.

Los asistentes compartieron que no pueden ignorar ni los beneficios ni el aumento de las consecuencias en el uso de motocicleta; que el problema no era como tal el vehículo que se utiliza sino la falta de responsabilidad y buen uso; que el exceso de ruido se ha convertido en un problema, por lo que debe disminuirse porque es una forma de cuidar la salud pública y la convivencia; que el uso de casco certificado ha salvado a más del 35% de las personas que han tenido un accidente de un golpe en la cabeza; utilizar mínimo la certificación DOT; que los cascos sean a la medida del usuario y estén abrochados porque si no, no tienen la protección; el uso de los espejos retrovisores, porque luego se los quitan.

De igual manera, abundaron respecto a regular la contaminación por ruido; que en UBER el uso de traslado en moto se les obliga a usar el casco correctamente, si no el viaje no inicia; que se les piden otros candados como la licencia, la tarjeta de circulación, revisión de antecedentes, que cuentan con un seguro amplío, entre otros aspectos; que el 55% de las usuarias son mujeres; que no se debe prohibir ese tipo de transporte sino regular; y que era importante continuar con la educación vial.

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, indicó que la motocicleta se ha convertido en un medio de transporte indispensable para miles de guanajuatenses por eficiencia, economía y rapidez, pero también implicaba una alta responsabilidad.

Señaló que las estadísticas mostraban un incremento en los accidentes con consecuencias fatales y que la propuesta que hoy se presentaba buscaba incidir en una movilidad más segura. Manifestó que lo que se busca es trabajar en la seguridad y que se sumaba a cualquier esfuerzo que trate de salvar vidas y construir una movilidad más ordenada, responsable y sostenible.

Asimismo, remarcó que la escucha permitirá construir una propuesta sólida y eficaz, que logrará que las reformas reflejen las necesidades de la gente y contribuyan a un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía pública.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco, presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, manifestó que era el tercer foro y que se concluirá con uno más en Guanajuato, y dijo que el objetivo era escuchar, compartir y recoger las diferentes visiones respecto a la propuesta legal. Precisó que el proceso se ha ido consolidando gracias al interés y participación de los sectores involucrados, así como que construir requiere de la colaboración de ciudadanos, expertos y de quienes día a día transitan las calles.

En representación del presidente del Congreso del Estado, la morenista María Eugenia García Oliveros dijo que en los últimos 7 años se ha registrado un aumento del 103% de motocicletas en el Padrón Vehicular de la Secretaría de Finanzas, lo que hablaba de la popularidad del uso de ese transporte. Resaltó que el objetivo final de la propuesta es ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, y enriquecerla a través del diálogo multisectorial, es decir fortalecer el análisis de la iniciativa con diferentes visiones para una mejor movilidad y la prevención de futuras problemáticas propias de desarrollo y crecimiento de los municipios.

El morenista Ernesto Millán Soberanes manifestó que sin las aportaciones no hubiera sido posible la realización del foro. Comentó que se escucharon opiniones a favor y en contra, lo que era esencial para el fortalecimiento del análisis de la propuesta que les ayudará a integrar un mejor dictamen.

En el foro estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (en representación de la Presidencia del Congreso), Sandra Alicia Pedroza Orozco y Martha Edith Moreno Valencia; así como el diputado Ernesto Millán Soberanes.

Además asistieron el presidente municipal Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez; el director general de Transporte del Estado, Moisés Rangel Villagómez; el director general de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Martin Filiberto García Medina; el comandante de la Confederación Internacional de Motociclistas, José Marcocchio González; en representación plataforma UBER, Emma Aurora Vasallo Medina; de la comunidad de motocicletas, Luis Fernando Muñoz López; el secretario de Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez; el policía primero de Apaseo el Alto, Eduardo Guerrero Rodríguez, y la policía segunda, Isabel Rodríguez Mandujano; así como público en general.