Desaparece trailero queretano en Apaseo el Grande

Apaseo el Grande, Guanajuato.- El trailero Roberto Mancilla, originario de Querétaro, mandó su última ubicación en GPS a las 7 de la tarde del 7 de enero a su empresa transportista y desde entonces no se ha sabido nada de su paradero. De acuerdo con los reportes, desapareció en Apaseo el Grande y cerca de cumplir las 24 horas, familiares y compañeros lo están buscando.

“Si lo has visto favor de ayudarlo a regresar a casa su familia lo espera”, piden para encontrarlo con vida. Roberto es de tez morena, ojos color café oscuro, nariz ancha y sin cabello, además de tener una complexión robusta. Datos como la vestimenta, edad o señas particulares no fueron especificados.

Sus seres queridos temen que haya podido ser víctima de algún delito, especialmente por la inseguridad del estado. Por lo que se pide a la comunidad guanajuatense su colaboración. El teléfono de referencia para cualquier información es 442 774 2687.