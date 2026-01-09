Evacuan a 3 mil personas tras explosión en Villagrán

Villagrán, Guanajuato

Una fuerte explosión registrada la noche de este martes en la colonia Satélite, en el municipio de Villagrán, generó alarma entre la población y movilizó a cuerpos de emergencia de varios municipios de la región.

De manera preliminar, autoridades informaron que el estallido habría sido provocado por una toma clandestina que desembocaba en un depósito de almacenamiento de combustible.

El incendio, que pudo apreciarse a varios kilómetros a la redonda debido a la intensidad de las llamas, dejó un saldo preliminar de cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Villagrán, así como de municipios aledaños, trabajan de manera coordinada para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a viviendas cercanas. Asimismo, personal de Protección Civil mantiene acordonada la zona para prevenir riesgos adicionales.

Ante la magnitud del siniestro, la alcaldesa de Villagrán, Cinthia Teniente, hizo un llamado urgente a la población de las zonas afectadas para resguardarse en un lugar seguro.

“Les pido por favor a todos los vecinos acudan al Gimnasio COMUDE a resguardarse. Les informo en breve los detalles”, expresó la presidenta municipal a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía a través de redes sociales.

Reportes preliminares señalan que alrededor de 3 mil personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas al Gimnasio COMUDE, donde se habilitó un refugio temporal para brindarles atención y seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar las causas exactas del incidente, mientras exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar acercarse a la zona del siniestro.