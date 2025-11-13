Valioso empate sacó la Trinca, en Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas

Valioso empate a un gol, sacó la Trinca en su visita a Zacatecas en el juego de ida de los cuartos de final, todo se definirá en la “fortaleza fresera”, el estadio Sergio León Chávez, el Irapuato con un empate o ganando lograría avanzar a semifinales.

En un primer tiempo en donde el planteamiento del técnico Fresero fue tomar precauciones y cedió a los zacatecanos la tenencia del balón, los cuales tomaron el papel de locales y dominaron las acciones.

En dos ocasiones los Mineros comenzaron a atacar a los Freseros por el lado izquierdo y en una descolgada por dicha banda surgió un centro al corazón del área en donde el delantero Pablo Padilla hirió por primera vez a la Trinca.

El equipo visitante no logró inquietar, en todo el primer tiempo, al portero Leonardo Durán de los Mineros, dado que los locales mostraron mucho orden defensivo, lo que les permitió irse al vestidor con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo la Trinca presionó de manera más insistente a los Mineros lo que dio como resultado que los Freseros tuvieran más tiempo la pelota.

En un tiro de esquina cobrado por los freseros Alan Rodríguez se agregó al ataque y en el centro del área encontró el balón y lo mandó a guardar en la cabaña de Yaél Duran cancerbero zacatecano, poniendo el marcador un gol por bando.

Marcador que ya no sufrió cambios y todo se definirá en el mundialista estadio Sergio León Chávez.