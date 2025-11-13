Pénjamo conmemora su 483 aniversario con desfile lleno de color y tradición

Pénjamo, Guanajuato.- Con gran entusiasmo y participación ciudadana, este miércoles se llevó a cabo el acto cívico y desfile conmemorativo por el 483 aniversario de la fundación de Pénjamo, encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina y el Ayuntamiento 2024–2027.

El desfile dio inicio con la escolta y banda de guerra del Ejército Mexicano, seguidos por las autoridades municipales, reinas de distintas instituciones, bastoneras, porristas y contingentes escolares que llenaron de música, color y alegría las principales calles de la ciudad.

Entre los participantes destacaron escuelas de distintos niveles educativos, grupos culturales, artísticos y deportivos, así como contingentes provenientes de otros municipios del estado como Romita, Abasolo, Comonfort, Silao, Jaral del Progreso, Villagrán y Degollado, además de comunidades rurales como Buena Vista, Corralejo, Soledad de Morales, Los Ocotes y Ex Hacienda.

El recorrido estuvo acompañado de camionetas alegóricas, botargas, robot luminoso, grupos de danza de jubilados, academias deportivas, cuerpos de emergencia, asociaciones civiles y representantes del sector privado, que con creatividad y entusiasmo contribuyeron al ambiente festivo.

El desfile concluyó en el jardín principal, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar del evento musical de Lucha Kumbia, agrupación que puso a bailar a chicos y grandes con su energía y ritmo contagioso, cerrando así una jornada llena de identidad, tradición y orgullo penjamense.

GALERÍA