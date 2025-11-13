Desaparece Valeria, hija de buscadora del colectivo Hasta Encontrarte

La joven salió a la tienda en la colonia Esfuerzo Obrero y ya no regresó, el colectivo pide apoyo para encontrarla con vida

Redacción Notus13 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo Hasta Encontrarte reportó la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, joven de 19 años. Su madre, perteneciente al colectivo, informó que salió a la tienda el 12 de noviembre aproximadamente a la 1 y media de la tarde en la calle Mártires del Río de la colonia Esfuerzo Obrero, en Irapuato.

Al parecer, Hasta Encontrarte se encontraba en la investigación de posibles fosas debido a un llamado anónimo para inspeccionar diversos puntos como lotes abandonados en Irapuato. Pero al momento de enterarse de Valeria, suspendieron sus labores para apoyar a su compañera.

De inmediato, se movilizó su búsqueda con vida, pero al parecer no la han localizado. Valeria tiene familia que la espera en casa; un hijo, una hermana y una madre que ya perdió un hijo, así lo expresaron al compartir datos de su desaparición.

Ella vestía una bermuda roja y una sudadera gris con letras la última vez que fue vista; es fácilmente reconocible por sus tatuajes bajo los ojos, en uno tiene una cereza y el en otro un muffin y unas manitas. Además de tener el cuello y pecho tatuado con letras y en la pantorrilla una virgen de Guadalupe.

Su cabello es lacio y oscuro, ojos ovalados y café claro, además de tez clara, frente pequeña, cejas delgadas, labios medianos y nariz pequeña, otro rasgo es que usa brackets. Valeria mide 1.60 metros y pesa 54 kilogramos.

El colectivo estará recibiendo cualquier información sobre su paradero sin revelar la identidad del informante, por lo que se pide apoyo a la ciudadanía.

