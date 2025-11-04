Valeria Alfaro rinde su Primer Informe al frente del DIF Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con un mensaje lleno de gratitud, esperanza y compromiso, la presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro, presentó su Primer Informe de Actividades 2024–2025 en el Parque Irekua, acompañada por más de 800 asistentes que fueron testigos del trabajo y los logros alcanzados en un año de servir con el corazón.

Desde el inicio, Valeria Alfaro dejó claro que el DIF Irapuato es el corazón social del municipio, donde cada acción nace del amor, la empatía y la solidaridad hacia las familias que más lo necesitan.

En su mensaje, la presidenta municipal de Irapuato, CP. Lorena Alfaro García, destacó el trabajo de colaboración del DIF y su papel como coordinador de la política social, reconociendo los retos que están por venir.

El Primer Informe de Actividades del DIF Irapuato se alinea al Programa de Gobierno Municipal 2024–2027 y a la Estrategia Irapuato 27, impulsadas por la presidenta municipal, con la meta de construir un municipio más justo, incluyente y sostenible.

Valeria Alfaro reafirmó su compromiso de seguir construyendo paz, unión y bienestar para las familias irapuatenses.