Pide Libia dialogar y llegar a acuerdos con compradores de granos

Guanajuato, Guanajuato.- Ante la reanudación de la toma de carreteras por parte de campesinos inconformes con los precios de garantía, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo planteó abrir el diálogo a nivel federal e incluir a los compradores de granos para llegar a acuerdos en el precio de los productos.

Añadió que los inconformes piden no sólo atender el tema del precio del maíz, sino también el del sorgo.

Entrevistada en esta capital, señaló que ha platicado con la federación y se le pide que haya reuniones a nivel federal con los compradores para analizar el tema de los precios, debido a que están bajando. Si no hay diálogo con ese sector, los apoyos que se otorgan a los productores serían insuficientes: “es como si no se les hubiera dado”, precisó.

La gobernadora declaró que la federación ha pedido que las reuniones sean estatales, pero deben ser nacionales para abordar el tema de la comercialización.

Respecto a los grupos campesinos que reanudaron la toma de carreteras, declaró que su gobierno está diálogo con ellos “para poder llegar a acuerdos”.

El Movimiento Agrícola Campesino, que encabeza la toma de carreteras y casetas de cuota, dieron un ultimátum al gobierno federal, pues las soluciones ofrecidas resultaron “promesas vacías”.

Personal de la secretaría de Gobierno fue asignado al diálogo con los manifestantes con la intención de llegar a acuerdos para destrabar las protestas.

La gobernadora anunció que se revisa la propuesta de presupuesto estatal para 2026 e integrar a él mayores apoyos para el campo.