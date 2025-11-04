El acueducto de la Presa Solís sólo traerá beneficios: Libia

Guanajuato, Guanajuato.- La extracción de agua de la Presa Solís será hasta que todos los municipios que deban recibir el líquido tengan plantas tratadoras; el acueducto proyectado traerá beneficios a unos diez municipios. Es necesario socializar el tema para que sepan que no se quitará agua a los campesinos.

Así lo señaló la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo al responder a las protestas de productores y sectores sociales y ecologistas en contra del acueducto que llevará agua a León y otros municipios desde la Presa Solís, ubicada en Acámbaro.

La mandataria informó que este jueves tendrá una reunión con presidentes de 10 municipios para que conozcan y socialicen las bondades del proyecto.

Aseveró que se trata de un acto de socialización que no se había dado “no porque el estado no quisiera hacerlo”; aclaró que gestionó el encuentro con el gobierno federal para dar a conocer los detalles.

Añadió que su administración ha sostenido reuniones con productores, con representantes de los módulos de riego y otros sectores inconformes para explicar las características de la obra.

El proyecto contempla la realización de obras de tecnificación para el tratamiento del agua. Cada municipio debe invertir en construir esa infraestructura, explicó, para que traten el agua procedente de la presa y la aprovechen.

Los alcaldes, dijo, conocen la información y ahora se busca un diálogo con los ayuntamientos y, sobre todo, con la gente.

Recalcó: el agua será aprovechada con eficiencia gracias a la tecnificación; “no se va a quitar agua a los municipios ni a los productores del campo; será con eficiencia y sólo se tomará agua de la Presa Solís cuando se tenga la infraestructura.

El acueducto beneficiará, resaltó, a León y 4 municipios más; los que quieran sumarse al beneficio, deberán invertir, señaló.

El 60 por ciento de la tecnificación nacional para el aprovechamiento del agua se va a dar en Guanajuato, lo que implica que será el estado más beneficiado, concluyó.