Vacaciones de Semana Santa, ¿sabes cuándo será el último día de clases?

El regreso a clases para los alumnos de educación básica está estipulado para el 30 de marzo, sin embargo, tendrán un día extra

Redacción Notus17 marzo, 2026

Guanajuato.- Las vacaciones de Semana Santa se acercan y la Secretaría de Educación Pública contempló que comenzarán a partir del lunes 30 de marzo, contando como último día de clases el viernes 28. Sin embargo, ese día también está marcada una sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de nivel básico tendrán clase sólo hasta el jueves 27.

Con un periodo de 15 días para vacaciones, el regreso a clases para preescolar, primaria y secundaria está previsto para el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que aunque la educación en el país se considera de carácter laico, las fechas fueron consideradas debido a que en el calendario escolar se destinan 185 días de clases. Asimismo, el próximo día de asueto está estipulado para el viernes primero de mayo. El mes próximo tendrá 3 días de suspensión de labores, más uno de Consejo Técnico.

Redacción Notus17 marzo, 2026

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