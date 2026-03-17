TEEG sanciona a administrador de páginas por propaganda en veda

Guanajuato, Gto.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió un procedimiento especial sancionador en el que determinó imponer una amonestación pública a un ciudadano por la difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda.

De acuerdo con la resolución, el procedimiento identificado como TEEG-PES-05/2026 fue promovido por el Partido Acción Nacional (PAN), tras señalar la presunta difusión de contenido electoral en redes sociales fuera de los tiempos permitidos por la ley.

El Tribunal acreditó que Carlos Antonio Pérez Osorio administraba los perfiles de Facebook “El Comunicador Morenista Bajío”, “Noticias en Guinda” y “Visión Bajío”, desde donde se difundieron publicaciones en favor de quien en ese momento era candidato de Morena a la presidencia municipal.

Las y los magistrados consideraron que dichas publicaciones se realizaron durante el periodo de veda electoral, etapa en la que está prohibida cualquier forma de promoción política, al buscar garantizar condiciones de equidad en la contienda.

Por ello, el Pleno del TEEG determinó, por unanimidad, imponer una amonestación pública al ciudadano, al concluir que la conducta sí vulneró las reglas establecidas en la legislación electoral.

La sesión pública fue encabezada por la magistrada presidenta Yari Zapata López, junto con los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Sharpe Calzada, así como el secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía.

Con este tipo de resoluciones, el Tribunal busca reforzar el cumplimiento de las normas electorales y garantizar procesos justos en la entidad.