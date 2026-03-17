Radioshack ‘quiebra’ en Irapuato

Empleados informaron que la cadena se mantendrá funcionando hasta el 22 de marzo; aún no han sido despedidos

Redacción Notus17 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Empleados de Radioshack en Irapuato denunciaron no saber qué pasará con sus puestos, debido a que al parecer, la cadena de electrónicos se mantendrá funcionando hasta el 22 de marzo, sin que ellos hayan recibido una notificación oficial sobre el cierre de la tienda.

De acuerdo con sus testimonios, Radioshack dejó de surtir mercancía y ahora están colocando anuncios de “Mercancía en Liquidación”. Ante estas medidas, se generó tensión e incertidumbre sobre los términos de su despido, exponiendo la falta de comunicación de la empresa.

Plaza Cibeles contaba con una tienda, que, por su ubicación era la principal tienda, sin embargo, ésta se fue de la plaza, quedando la sucursal de Plaza Jacarandas.

La empresa, de origen estadounidense, ya se había declarado en quiebra en 2015 y 2017. Tras la compra de sus acciones en México por parte de Grupo Gigante, las sucursales continuaban cerrando. En 2024 se estima que la mitad de ellas dejaron de vender.

Redacción Notus17 marzo, 2026

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