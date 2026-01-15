Urge retomar medidas preventivas ante repunte de enfermedades respiratorias

Irapuato, Guanajuato.- Ante el incremento de las enfermedades de vías respiratorias durante la temporada de frío, el director de Salud del municipio de Irapuato, Dr. Eduardo Tovar, hizo un llamado a la ciudadanía para retomar las medidas precautorias que se aplicaron durante la pandemia de COVID-19, al considerar que siguen siendo efectivas para reducir contagios.

La secretaria de Salud del estado de Guanajuato reconoció que en el año 2025 se registraron 122 casos de Covit 19, aunque no precisó el número de personas fallecidas por esta enfermedad.

Así mismo, el funcionario municipal explicó que durante los frentes fríos la población es más propensa a enfermarse, principalmente niñas y niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos como diabetes o enfermedades que afectan el sistema inmunológico, por lo que insistió en reforzar los cuidados.

“El COVID llegó para quedarse, como ocurrió en su momento con el dengue. Es una enfermedad respiratoria contagiosa de persona a persona y debemos buscar la manera de evitarla a través de las medidas preventivas que en su momento se emitieron y que siguen vigentes”, señaló.

El Dr. Tovar subrayó que no debieron abandonarse prácticas preventivas como evitar el saludo de beso o de mano, especialmente en espacios cerrados o concurridos, ya que representan un riesgo de contagio. Recordó que, durante la pandemia, acciones como el lavado correcto de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia lograron disminuir de manera significativa no solo los casos de COVID-19, sino las infecciones respiratorias en general.

“Si tengo un cuadro gripal, debo usar cubrebocas para no contagiar a otras personas. Son medidas sencillas que ya conocemos y que debemos volver a aplicar, porque nuevamente están repuntando las infecciones respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores”, enfatizó.

Asimismo, recomendó abrigarse adecuadamente, evitar que los menores caminen descalzos o se expongan a temperaturas bajas, y consumir bebidas calientes con precaución para prevenir accidentes. También destacó la importancia de una buena alimentación rica en vitamina C, a través de cítricos como naranja, limón y fresa, para fortalecer las vías respiratorias.

Finalmente, el director de Salud reiteró el llamado a vacunarse, recordando que en los CAISES y centros de salud se aplican de manera gratuita las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumonía, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pidió a la población confiar en las instituciones de salud y no postergar la vacunación por temas de marcas, asegurando que todas las dosis autorizadas son seguras y eficaces.

“Tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo y debemos aprovecharlo. La vacunación es gratuita y representa una protección invaluable para la salud”, concluyó.