Detienen a dos hombres tras agresión a policías, les aseguran armamento en Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- En el marco de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informa que dos personas fueron vinculadas a proceso que se relacionan presuntamente con una agresión armada ocurrida en contra de policías del Mando Único de Juventino Rosas.

En el lugar, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron armas de fuego, equipo táctico, un inhibidor de señal y un vehículo, como resultado de un operativo.

Durante recorridos sobre un camino de terracería que comunica la comunidad de Pozos con Rincón de Centeno, el personal operativo detectó un vehículo tipo pick up, color rojo, tripulado por personas armadas.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del vehículo realizaron detonaciones de arma de fuego buscando darse a la fuga. No se registraron oficiales lesionados.

Tras una persecución, el vehículo impactó contra un bordo de tierra, lo que obligó a los ocupantes a descender e intentar huir a pie por la zona cerril, siendo finalmente detenidos.

Las personas detenidas fueron identificadas como Braulio Martín “N”, de 39 años, y Roberto “N”, de 29 años, quienes ya fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial competente.

Durante la intervención se aseguró un arma larga tipo fusil, cargadores y cartuchos útiles, así como equipo táctico, un inhibidor de señal, estrellas ponchallantas y un vehículo tipo pick up, marca Chevrolet, color rojo, sin placas de circulación. Todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya.

La Secretaría de Seguridad y Paz subraya que la vinculación a proceso de las personas detenidas refleja la solidez del trabajo operativo y de investigación, así como la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para que los hechos delictivos no queden impunes.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a seguir realizando reportes anónimos a la línea 089 y utilizar los canales oficiales ante la sospecha de cualquier hecho delictivo.