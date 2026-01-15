Demanda Morena auditar a Planet Youth

Guanajuato, Guanajuato.- La morenista Hades Berenice Aguilar Castillo anduvo tan ruda que no respetó ni a los de su partido: presentó un punto de acuerdo para realizar una auditoría al Programa Planet Youth y hasta pidió que se anulara el aumento del costo del pasaje en Salamanca, municipio al que ahora representa (en la legislatura pasada era oficialmente de la capital).

La sonorense avecinada en el estado de Guanajuato demandó una auditoría específica de cumplimiento por parte de la Auditoría Superior del Estado al Poder Ejecutivo del estatal; incorporándose al Programa General de Fiscalización 2026 para revisar el cumplimiento financiero de todas las operaciones financiadas con recursos del programa Prevención de Adicciones en Jóvenes Planet Youth Guanajuato, durante el periodo comprendido entre los ejercicios fiscales 2021 al 2024.

Comentó que en 2021 se creó el programa Planet Youth, como una estrategia para la prevención de adicciones en jóvenes con la implementación de un modelo islandés que evidente no tuvo los resultados esperados debido, principalmente, a la composición socioeducativa y geográfica.

Al programa se le asignó un presupuesto inicial de 56 millones de pesos y para el 2024 se le destinaron más de 66 millones de pesos, el cual se utilizó en talleres, pláticas e incluso congresos referentes al programa.

Aguilar Castillo mencionó que la cuenta pública muestra que en 2025 Planet Youth fue renombrado y sustituido por un proyecto denominado Vive sin adicciones, al que en ese año se le asignaron 28 millones de pesos, mientras que para el actual ejercicio fiscal solo contará con 5 millones de pesos, es decir, se redujeron 23 millones. Remarcó que era preocupante cuando durante cuatro años, Planet Youth contó con presupuestos por encima de los 50 millones por año.

Finalmente, manifestó que falta de claridad sobre el destino específico de los presupuestos asignados en cada ejercicio fiscal genera una duda fundada sobre el uso real de esos recursos públicos, aunado a que, presuntamente, diversas personas habrían percibido dos remuneraciones simultáneas bajo distintas denominaciones: por un lado, como servidores públicos del sector salud del estado y, por otro, como supuestos representantes regionales de México de la organización Planet Youth. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

La jornada fue morenista:

David Martínrez Mendizábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la cual busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado para que la protección del medio ambiente deje de ser una expectativa incumplida y se consolide como una obligación pública exigible, en beneficio de las personas, las comunidades y los territorios del Estado de Guanajuato. Una dedicatoria a Cucursola y la Bufa, indudablemente.

Luis Ricardo Ferro presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en materia de combate a la extorsión.

Miriam Reyes Carmona presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) y demás dependencias y entidades competentes, implemente y fortalezca una Estrategia Estatal de Cultura Física y Deporte Adaptado para personas con discapacidad.

Hades se manifestó contra el aumento al pasaje de transporte en Salamanca y pidió que se integrara el servicio a un modelo similar al de León.

Todas fueron a sus correspondientes comisiones.

La respuesta de la mayoría: el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal para que realice un análisis integral de las implicaciones que los niveles de producción observados en el mercado internacional y la reciente caída del precio internacional del maíz tienen sobre el ingreso, la rentabilidad y la viabilidad económica de las y los productores del país.

En el apartado de asuntos generales, la panista Yesenia Rojas Cervantes habló de las manifestaciones por el asesinato de Renee Nicole Good ocasionada por las redadas y arrestos por parte de ICE en el que se han realizado arrestos en cualquier lugar y sin distinción alguna, sin importar el estatus migratorio y justificada bajo estereotipos discriminatorios.

El ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero se expresó contra el uso de artefactos pirotécnicos. Dijo que provocaron 400 incendios y 30 siniestros en un lapso de 22 días de fiestas navideñas-

Martínez Mendizábal reconoció la trayectoria de la atleta guanajuatense Laura Galván, quien ha tenido participación en justas internacionales y Juegos Olímpicos donde ha roto marcas nacionales, además de hacer alusión al Camino de los Mexicanos, lugar de entrenamiento en el que practicaba, mismo que está en un litigio y que se espera se resuelva a favor de quienes lo utilizan para sus entrenamientos.