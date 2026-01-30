Presentan a Mieleras de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Fue presentada de manera oficial la nueva imagen y alineación del equipo Mieleras de Guanajuato para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF).

El acto se llevó a cabo en el Jardín Unión este jueves por la tarde. Afición y simpatizantes saludaron a un equipo con más de 14 años de trayectoria, con seis campeonatos ganados, lo que le ha convertido en un referente del baloncesto profesional femenil a nivel nacional.

Como parte de la presentación se dio a conocer el jersey oficial de la temporada 2026. La alineación oficial del equipo está integrada por Alondra Vargas, Angélica Vicente, Carolina Lucero, Charisse Burrell, Gabriela Sánchez, Paola Beltrán, Abril Reyes Roldán, Paulette Albarra, Ingrid Treviño, Elena Araujo y Bárbara Pico. El cuerpo técnico estará encabezado por Pepe Villegas como entrenador e Itzel Villegas como entrenadora asistente.

En el acto estuvieron presentes Samantha Smith, presidenta municipal, y Nayeli Vega, directora de la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato Capital (COMUDEG), primera mujer en ocupar este cargo en 37 años de la institución, junto con Ana Flores Gómez, presidenta del Club Mieleras de Guanajuato, quien refrendó el compromiso del club con el desarrollo del deporte femenil y el fortalecimiento de la identidad deportiva de la ciudad.

Mieleras de Guanajuato es el único que ha participado en cada una de las temporadas desde que se creó la liga en 2014 bajo el denominativo de LNBP Femenil, con 11 participaciones hasta el momento. Además, es el máximo equipo ganador de esta competencia, al conseguir hasta ahora cinco campeonatos, en las campañas 2015, 2016, 2019, 2022 y 2024.

Después de participar con el mote de “Freseras” de Irapuato en la entonces Liga de Desarrollo de Baloncesto Femenil (LIBAFEM), se decidió que el equipo se trasladara a la capital del estado para formar parte de la primera temporada histórica de la entonces Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, en 2014.

En la temporada inaugural, Mieleras finalizó en la segunda posición en la fase regular con récord de 16 triunfos y dos derrotas en 18 partidos, con lo que avanzó a los playoffs. El Final Four se celebró el 21 y 22 de junio de 2014 en el estadio Frontón Cerrado, en Ciudad de México. En semifinales, la quinteta guanajuatense cayó con marcador 91-85 ante Pumas Club, mientras que en la otra llave, RielerAgs sucumbió 81-55 ante Águilas de Tabasco, a la postre campeonas.​

En el duelo por el tercer lugar, Mieleras derrotó con autoridad 81-58 al equipo de Rieleras de Aguascalientes, para ubicarse por primera vez en el podio del baloncesto femenil.

El primer roster histórico del equipo en la entonces LNBP Femenil estuvo conformado por Alejandra Sánchez, Verónica Sandoval, Claudia Lara, Aidé Gutiérrez, Samantha Gutiérrez, Patricia Rodríguez, Alejandra Ramos, Itzel Villegas, Mariel Rodríguez, Ana Ortiz, Belén Lara y Sandy Rangel, así como las entonces seleccionadas nacionales Annel Tapia, Martha Camacho y Giovana Tapia.