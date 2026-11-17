Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato refrendó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y el respeto a los derechos humanos, durante el Foro Sindical de la Federación Auténtica de Trabajadores FATEG-CAT 2026.

En representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, destacó que la protección de los derechos de las y los trabajadores es fundamental para alcanzar la justicia, la prosperidad y el desarrollo sustentable del estado.

Llaman a fortalecer el diálogo entre sindicatos y empresas

Durante su participación, Jiménez Lona señaló que la colaboración entre sociedad, gobierno, empresas y trabajadores permite impulsar la innovación y la competitividad sin dejar de lado la justicia y el cumplimiento de la ley.

El funcionario agradeció a la FATEG-CAT por sumar al Gobierno de la Gente a este espacio de reflexión sobre los derechos laborales en México.

También destacó que los cambios tecnológicos y logísticos están transformando el mundo del trabajo. Ante este panorama, consideró necesario afrontar los nuevos desafíos de manera integral y reconocer el papel de las y los trabajadores en el desarrollo económico.

Asimismo, llamó a los asistentes a mantener la unidad y el diálogo como herramientas para construir relaciones laborales basadas en la confianza y el respeto.

Señaló que el crecimiento de las empresas debe traducirse en mejores oportunidades para sus trabajadores y una mayor calidad de vida para las familias guanajuatenses.

“Cuentan con nosotros y nosotros contamos con ustedes para seguir trabajando por Guanajuato: con la voz de los sindicatos, la fuerza de las y los trabajadores, el dinamismo de las empresas y la vocación de liderazgo y éxito que compartimos”, expresó.

Sindicatos reconocen respaldo del Gobierno estatal

Al foro asistieron Adriana Tovar Herrera, secretaria general de la FATEG-CAT; Jorge Faustino Espinoza López, secretario del Trabajo, Conflictos y Ecología del Comité Ejecutivo de la organización; y Cristina Villaseñor Aguilar, secretaria de Economía del Gobierno de la Gente.

También estuvieron presentes Hayde Escobar Porras, directora del Centro de Conciliación Laboral, y Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario de Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, representantes sindicales agradecieron el respaldo del Gobierno estatal y manifestaron su disposición para trabajar de manera conjunta en favor de la paz y la armonía laboral en Guanajuato.

El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer la colaboración entre sindicatos, trabajadores, empresas y autoridades para impulsar un desarrollo económico que genere justicia, oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias.