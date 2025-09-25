Universidad de Guanajuato inaugura la XV Olimpiada Deportiva Universitaria

Guanajuato, Gto.- Con la participación de atletas, autoridades universitarias y familiares, la Universidad de Guanajuato (UG) inauguró la XV Olimpiada Deportiva Universitaria en la Unidad Deportiva Nieto Piña.

El encuentro, convocado por la Coordinación de Cultura Física y Deportes de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, marca el inicio de una semana de competencias en 14 disciplinas deportivas, en las que participan más de 700 estudiantes de los cuatro campus universitarios.

Durante la ceremonia, la rectora general, Claudia Susana Gómez López, reconoció el esfuerzo del alumnado para equilibrar la vida académica con el deporte y subrayó que esta experiencia representa una inversión en su futuro.

En representación de las y los atletas, Sebastián Torres Quintero, medallista de oro en los 800 metros planos y representante universitario en el Mundial de Alemania, realizó el juramento deportivo, comprometiéndose a la competencia con respeto y honestidad.

El director de Desarrollo Estudiantil, Luis Rafael González Negrete, explicó que uno de los objetivos de la Olimpiada es identificar talentos que puedan integrar los representativos universitarios en próximas competencias, además de fomentar la convivencia entre los campus.

Por su parte, Luis Manuel Aguilar Valencia, director de Cultura Física de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, destacó que el deporte universitario es un espacio para inspirar a las comunidades y convertirse en agentes de cambio.

La inauguración incluyó el desfile de los contingentes representativos de los campus Celaya–Salvatierra, Irapuato–Salamanca, Guanajuato y León, así como la entrega de reconocimientos y el encendido del pebetero.

La XV Olimpiada Deportiva Universitaria se llevará a cabo a lo largo de una semana, consolidándose como un espacio de competencia, convivencia y crecimiento personal para la comunidad estudiantil de la UG.